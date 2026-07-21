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Notte di paura a Squillace, divampa grosso incendio: fiamme domate dopo diverse ore

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte con le operazioni di spegnimento che si sono concluse solo alle 4 di mattina

Pubblicato il: 21/07/2026 – 9:06
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Notte di paura a Squillace, divampa grosso incendio: fiamme domate dopo diverse ore
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SQUILLACE Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22:50, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute nel comune di Squillace, in località Impise, per un incendio di vegetazione sviluppatosi in un’area di macchia mediterranea.
Le fiamme, favorite dalle condizioni ambientali, hanno minacciato diverse abitazioni e alcuni capannoni presenti nella zona. Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere ed estinguere il rogo, impedendo il coinvolgimento delle strutture e garantendo la salvaguardia dell’incolumità dei residenti. Non si registrano danni a persone né a edifici. Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse alle ore 04:00 della mattinata odierna.

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