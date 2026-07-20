Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lutto nel giornalismo

È morto Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington

Di recente aveva intervistato Trump

Pubblicato il: 20/07/2026 – 23:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
È morto Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 da Washington
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

WASHINGTON È morto Daniele Compatangelo, il giornalista de La7 corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a “L’aria che tira”. È scomparso improvvisamente a causa di un malore, conferma la madre all’Ansa. Nato a Savona e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. Nel giugno 2011 il suo documentario investigativo The Los Angeles Breakdown aveva ricevuto la Menzione d’Onore al 53° Southern California Journalism Awards di Los Angeles. I suoi reportage e documentari sono stati trasmessi da Rsi, la Televisione pubblica italiana della Svizzera, dalla Rai e da Mediaset. Era attualmente presidente della White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA), associazione dei corrispondenti che si occupano della politica governativa Usa. Aveva 50 anni.

Argomenti
compatangelo intervista trump
LA7
morto daniele compatangelo
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x