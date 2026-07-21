Cocaina pura nascosta nei container, maxi sequestro da 770 kg – VIDEO

blitz nel porto

Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. I finanzieri del Comando provinciale di Savona, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova e i funzionari della Sezione antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona, a meno di tre settimane da un analogo sequestro, hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti un quantitativo complessivo di oltre 770 kg di sostanza stupefacente risultata essere cocaina purissima. L’ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane, all’interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador. L’operazione – spiegano le Fiamme gialle – è, ancora una volta, il risultato della capillare attività di analisi e controllo condotta dai finanzieri del Gruppo di Savona e dal personale della locale Agenzia delle Dogane sulle rotte commerciali che collegano il Sud America con il porto di Vado Ligure, crocevia sempre più importante dei flussi commerciali per l’Europa e, come tale, appetibile scalo anche per la perpetrazione di traffici illeciti. Questo ultimo sequestro di cocaina rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo vadese: lo stupefacente sequestrato, qualora immesso sul mercato, avrebbe procurato alle organizzazioni criminali guadagni stimati al dettaglio intorno ai 250 milioni di euro.

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