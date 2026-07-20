Fedez ricoverato a Milano: accertamenti dopo un malore

paura tra i fan

MILANO Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è ricoverato all’ospedale Fatebenefrelli di Milano, dove è arrivato in serata su una ambulanza sembra per problemi gastrici. Le sue condizioni, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti sanitarie, non sarebbero gravi, ma solo gli esami potranno stabilire con certezza l’entità del problema. Nello stesso ospedale tre anni fa il rapper, che la compagna Giulia Honegger ha reso da poco padre per la terza volta, era stato operato d’urgenza per un’emorragia interna causata da alcune ulcere. Un grande spavento per i suoi fan un anno dopo l’asportazione di un tumore al pancreas al San Raffaele. Fedez, che sta preparando il concerto del 25 settembre all’Unipol Forum di Assago, è arrivato al Fatebenefratelli poco prima delle 22. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all’utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.

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