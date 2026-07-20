Grosso incendio a Vibo Valentia, le fiamme minacciano una casa e le auto in transito – FOTO E VIDEO

il rogo

VIBO VALENTIA Un vasto incendio è in corso alle porte di Vibo Valentia, lungo la strada che collega il capoluogo allo svincolo dell’Autostrada A2, a Sant’Onofrio e Stefanaconi. Fiamme alte lambiscono la carreggiata con le auto costrette a invadere l’altra corsia per evitarle. Nelle vicinanze del rogo, che si sta espandendo, anche diverse abitazioni, mentre non molto distante c’è anche il cantiere del nuovo ospedale.

Oltre 40 interventi dei Vigili del fuoco

Nelle ultime ore i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati su numerosi fronti legati agli incendi di vegetazione e macchia mediterranea. Dalle 20 di ieri, sabato 19 luglio, le squadre hanno effettuato più di 40 interventi distribuiti in diverse aree del territorio provinciale. Le situazioni più critiche si sono registrate a Drapia, nella località Torre Galli, e nei comuni di Zungri, Zaccanopoli, Briatico e San Costantino Calabro, dove le fiamme hanno interessato anche l’isola ecologica.

Altri roghi hanno richiesto l’intervento dei soccorritori nelle zone di Mesima, Stefanaconi, Filadelfia e Soriano Calabro. Le squadre hanno lavorato per contenere la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Considerato l’elevato numero di richieste di intervento, il dispositivo operativo è stato ulteriormente rafforzato con il richiamo in servizio di personale libero dal turno, così da garantire una risposta tempestiva alle diverse emergenze in corso. (ma.ru.)

Il video dell’incendio a Vibo Valentia

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