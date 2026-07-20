Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la decisione

Il Pd perde pezzi al Comune di Vibo, Laura Pugliese si dimette da capogruppo e passa a Italia Viva

La consigliera comunale lascia per sopraggiunte divergenze politico-amministrative. Ma continuerà a sostenere il sindaco Romeo

Pubblicato il: 20/07/2026 – 19:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Pd perde pezzi al Comune di Vibo, Laura Pugliese si dimette da capogruppo e passa a Italia Viva
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

VIBO VALENTIA Laura Pugliese, consigliere comunale a Vibo Valentia, lascia il Partito democratico e si dimette da capogruppo dei dem a Palazzo Luigi Razza. Una nuova “scossa”, dunque, all’interno dei democratici che da tre anni guidano il capoluogo vibonese. Dopo i malumori e le “spaccature” interne, sembrava essere stato raggiunto un equilibrio (almeno all’apparenza) dopo la nomina ad assessore di Francesco Colelli e la conseguente nomina a capogruppo di Pugliese. Una scelta che aveva comunque avuto strascichi tra le fila del Partito democratico. Oggi la decisione, comunicata con una nota al sindaco Enzo Romeo e ai vertici di partito, della consigliera, in quanto venuti meno – fa sapere nella lettera – dei presupposti per la permanenza, a causa delle divergenze politico-amministrative emerse. Ringraziando il segretario regionale e gli altri componenti del Partito, Pugliese ha rassicurato sul suo sostegno al primo cittadino Enzo Romeo e comunicato il conseguente passaggio a Casa Riformista – Italia Viva. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
comune di vibo valentia
Importanti
PALAZZO LUIGI RAZZA
Partito democratico
PD VIBO VALENTIA
politica vibo valentia
Categorie collegate
Politica
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x