Il Pd perde pezzi al Comune di Vibo, Laura Pugliese si dimette da capogruppo e passa a Italia Viva

la decisione

VIBO VALENTIA Laura Pugliese, consigliere comunale a Vibo Valentia, lascia il Partito democratico e si dimette da capogruppo dei dem a Palazzo Luigi Razza. Una nuova “scossa”, dunque, all’interno dei democratici che da tre anni guidano il capoluogo vibonese. Dopo i malumori e le “spaccature” interne, sembrava essere stato raggiunto un equilibrio (almeno all’apparenza) dopo la nomina ad assessore di Francesco Colelli e la conseguente nomina a capogruppo di Pugliese. Una scelta che aveva comunque avuto strascichi tra le fila del Partito democratico. Oggi la decisione, comunicata con una nota al sindaco Enzo Romeo e ai vertici di partito, della consigliera, in quanto venuti meno – fa sapere nella lettera – dei presupposti per la permanenza, a causa delle divergenze politico-amministrative emerse. Ringraziando il segretario regionale e gli altri componenti del Partito, Pugliese ha rassicurato sul suo sostegno al primo cittadino Enzo Romeo e comunicato il conseguente passaggio a Casa Riformista – Italia Viva. (redazione@corrierecal.it)

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