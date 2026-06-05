Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’incidente

Travolto da un treno a Lamezia Terme, giovane trasportato in codice rosso in ospedale

Il ferito è stato salvato dai Vigili del fuoco. Disagi sulla linea ferroviaria nella notte

Pubblicato il: 05/06/2026 – 12:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Travolto da un treno a Lamezia Terme, giovane trasportato in codice rosso in ospedale
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

LAMEZIA TERME Nella notte odierna, alle ore 01:21, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel comune di Lamezia Terme lungo la linea ferroviaria Lamezia Terme – Reggio Calabria per un soccorso a persona. L’intervento si è reso necessario a seguito del coinvolgimento di una persona lungo la sede ferroviaria interessata dal transito del treno merci n. 56361, proveniente da Livorno e diretto a Villa San Giovanni. L’evento si è verificato al km 258 della tratta ferroviaria, dove un cittadino di nazionalità straniera, nato nel 2005, è rimasto coinvolto durante il passaggio del convoglio in marcia verso sud.

Trasportato in ospedale in codice rosso

Il malcapitato è stato prontamente raggiunto dal personale dei Vigili del Fuoco e dagli operatori del Suem 118 che hanno prestato le prime cure sul posto, provvedendo successivamente alla sua stabilizzazione e al trasporto presso una struttura ospedaliera in codice rosso. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dell’intervento. Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse alle ore 03:47. Sul posto presenti anche i Carabinieri di Lamezia Terme, il personale del SUEM 118 di Maida e personale ferroviario per gli adempimenti di rispettiva competenza. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Catanzaro
Incidente
INCIDENTE FERROVIARIO
Lamezia Terme
Rilevanti
travolto da un treno
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x