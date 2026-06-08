Ballottaggio in Calabria, urne chiuse. L’affluenza definitiva dei tre Comuni – I DATI

amministrative 2026

Urne chiuse nei tre comuni calabresi chiamati al voto per il ballottaggio dopo che nessun candidato è riuscito a vincere al primo turno del 24-25 maggio. Si tratta di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio, tutti nella provincia di Cosenza. Al via, dunque, lo spoglio che decreterà i nuovi sindaci. A Castrovillari la sfida è tra Anna De Gaio ed Ernesto Bello, mentre a San Giovanni in Fiore il confronto è tra il candidato di centrodestra Marco Ambrogio e Antonio Barile, candidato con lista civica. Ballottaggio anche a Mandatoriccio, dopo che nel primo turno i due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti: a fronteggiarsi sono Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi.

I dati dell’affluenza

Il primo dato che arriva dai seggi è quello relativo all’affluenza definitiva. A Castrovillari nelle 22 sezioni ha votato il 54,35%, in calo rispetto al 61,53% del primo turno. A San Giovanni in Fiore il dato resta in linea con quello del 24-25 maggio, ma scende lievemente, con il 53,29% dei votanti rispetto al 55,95%. Cresce, invece, l’affluenza a Mandatoriccio: ha votato infatti il 55,23% dei votanti, in netta crescita rispetto al 52,24% del primo turno. (redazione@corrierecal.it)

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