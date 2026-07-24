Giochi Mediterraneo, Ferraro S.p.A. termina pista indoor PalaRicciardi

IL PROGETTO

“Taranto ha una nuova casa per l’atletica”. Con il completamento della pista indoor del Palaricciardi, Ferraro spa si prepara a consegnare il cantiere del nuovo impianto realizzato in vista dei XX Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La struttura ospita la prima pista indoor del Sud Italia omologabile per competizioni internazionali World Athletics. Il Palaricciardi nasce dalla riqualificazione dell’ex complesso Amatori Ricciardi, con la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo centro sportivo multidisciplinare da 6.250 metri quadrati. L’impianto comprende un anello da 200 metri a sei corsie con curve sopraelevate, un rettilineo da 60 metri a otto corsie e pedane dedicate a tutte le discipline indoor. Le tribune, già completate, potranno accogliere circa 1.500 spettatori, mentre l’area esterna è dotata di pensiline fotovoltaiche e spazi verdi progettati secondo criteri di sostenibilità. “Ultimare il Palaricciardi è per noi una tappa importante. Questo traguardo non appartiene solo a Ferraro come azienda, appartiene alle centinaia di maestranze, tecnici e professionisti che hanno lavorato al cantiere con dedizione, competenza e senso di responsabilità” dichiara il direttore generale di Ferraro spa, Angelo Ferraro. “Partecipare ai Giochi del Mediterraneo come costruttori di due delle infrastrutture centrali della manifestazione – conclude – è qualcosa che va ben al di là di una commessa: è motivo di grande orgoglio e la conferma che Ferraro è all’altezza delle sfide più ambiziose, quelle che lasciano un segno nel territorio e nella storia di una città”.