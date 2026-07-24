Morto a Mongrassano, sequestrata la pala eolica del parco “Aria del Vento”. Domani l’autopsia

L’INDAGINE

MONGRASSANO La procura della Repubblica di Cosenza ha disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo di Michele Rago, giovane originario di Brindisi di Montagna di 25 anni che ha perso la vita a Mongrassano mentre era impegnato in un’attività di manutenzione all’interno del parco eolico “Aria del vento”. La pala eolica è stata sottoposta a sequestro nella giornata di ieri. Il provvedimento porta la firma del sostituto procuratore di Cosenza, Marco Mattia. Nessuna persona è al momento sottoposta ad indagine. Il fascicolo aperto consentirà di verificare tutte le circostanze afferenti la dinamica dell’accaduto. L’autopsia si svolgerà nella giornata di domani, e in serata potrebbero celebrarsi i funerali del giovane con la salma che farà ritorno in Basilicata. Il Pubblico Ministero ha nominato quali consulenti tecnici d’ufficio il medico legale Berardo Cavalcanti e l’anatomo-patologo Vannio Vercillo. I familiari della vittima – il padre Salvatore, la madre Marianna Pecora e il fratello Gioele – sono stati individuati quali persone offese e sono assistiti dal legale di fiducia, l’avvocato Marco Oliverio del Foro di Cosenza.

La ricostruzione

Il giovane era impegnato in interventi di manutenzione a un’altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando è rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell’impianto. Gli accertamenti mirano anche a verificare se il 25enne fosse dotato dei dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di interventi. Per il recupero della salma si è reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del fuoco con una squadra speciale appositamente equipaggiata per le operazioni in quota. (f.benincasa@corrierecal.it)

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