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Castrovillari elegge il nuovo sindaco: De Gaio batte Bello e conquista il Comune

Successo per la candidata del centrodestra che supera lo sfidante candidato sindaco del centrosinistra

Pubblicato il: 08/06/2026 – 17:59
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Castrovillari elegge il nuovo sindaco: De Gaio batte Bello e conquista il Comune
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COSENZA È Anna De Gaio il nuovo sindaco di Castrovillari. I dati ufficiali delle 22 sezioni scrutinate le assegnano una vittoria netta al ballottaggio, conquistando il 53,97% delle preferenze. Battuto, quindi, lo sfidante Ernesto Bello, fermo al 46,03%.

Il primo turno

La consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, candidata sindaco per il centrodestra, aveva conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno. Ernesto Bello, espressione dell’area di centrosinistra, al primo turno aveva ottenuto il 27,70%. (redazione@corrierecal.it)

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