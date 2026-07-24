Spiagge sicure a Cirò Marina, intesa tra Prefettura e Comune

La firma

CROTONE La sicurezza dei cittadini e dei turisti sulle coste torna al centro dell’attenzione. Il prefetto di Crotone Franca Ferraro e il sindaco di Cirò Marina hanno sottoscritto il protocollo d’intesa “Spiagge sicure 2026”, un accordo finalizzato a potenziare le attività di prevenzione e controllo durante il periodo estivo. Il Comune di Cirò Marina, infatti, è stato individuato dal ministero dell’Interno quale destinatario, per l’estate 2026, del finanziamento previsto dal decreto del ministro dell’Interno adottato, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, in data 29 dicembre 2023 che ha fissato i criteri di ripartizione, per il triennio 2024-2026, del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il progetto, dell’importo complessivo di euro 25.000, approvato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è finalizzato in particolare ad iniziative di prevenzione contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. A seguito della sottoscrizione del citato Protocollo, predisposto dal ministero dell’Interno a garanzia dei rispettivi e reciproci impegni assunti dalle Amministrazioni firmatarie nell’ambito del progetto ammesso a finanziamento e in relazione all’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto sopra citate, il Comune interessato darà avvio all’esecuzione del progetto stesso che prevede, tra l’altro, l’acquisto di alcune apparecchiature da destinare alla Polizia municipale e l’assunzione a tempo determinato di vigili urbani per il rafforzamento del controllo e della vigilanza sulle spiagge.



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