Nuovo prefetto a Catanzaro, gli auguri di Wanda Ferro

La nomina

CATANZARO «Rivolgo un augurio di buon lavoro al nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, nominato dal Consiglio dei Ministri. La sua designazione rappresenta una scelta di assoluto valore da parte del Ministero dell’Interno. Il percorso professionale maturato negli anni, anche alla guida delle Prefetture di Rovigo e di Arezzo, costituisce un bagaglio di esperienza e competenza che metterà al servizio della provincia di Catanzaro. Sono certa che il prefetto Di Nuzzo saprà contribuire, nel ruolo di rappresentante del Governo, a rafforzare il dialogo istituzionale e l’azione dello Stato a tutela della legalità, della sicurezza e della coesione sociale». E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno.