Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La nomina

Nuovo prefetto a Catanzaro, gli auguri di Wanda Ferro

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno

Pubblicato il: 24/07/2026 – 7:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuovo prefetto a Catanzaro, gli auguri di Wanda Ferro
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

CATANZARO «Rivolgo un augurio di buon lavoro al nuovo prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, nominato dal Consiglio dei Ministri. La sua designazione rappresenta una scelta di assoluto valore da parte del Ministero dell’Interno. Il percorso professionale maturato negli anni, anche alla guida delle Prefetture di Rovigo e di Arezzo, costituisce un bagaglio di esperienza e competenza che metterà al servizio della provincia di Catanzaro. Sono certa che il prefetto Di Nuzzo saprà contribuire, nel ruolo di rappresentante del Governo, a rafforzare il dialogo istituzionale e l’azione dello Stato a tutela della legalità, della sicurezza e della coesione sociale». E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno.

Argomenti
auguri
Catanzaro
clemente di nuzzo
Importanti
Nomina
prefetto
WANDA FERRO
Categorie collegate
Catanzaro
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x