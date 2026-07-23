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la nomina del cdm

Clemente Di Nuzzo sarà il nuovo prefetto di Catanzaro

Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri. Proveniente da Arezzo, andrà a sostituire Castrese De Rosa

Pubblicato il: 23/07/2026 – 21:45
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Clemente Di Nuzzo sarà il nuovo prefetto di Catanzaro
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CATANZARO Giro di prefetti in Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sono state infatti determinate diverse nomine, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione. Rosanna Riflesso, da Avellino, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Bari, e a guidare la prefettura avellinese arriva Franca Fico. Clemente Di Nuzzo da Arezzo viene spostato a Catanzaro, dove prenderà il posto di Castrese De Rosa, e al suo posto in Toscana approda Fabrizio Stelo, proveniente da Teramo, dove viene sostituito da Beatrice Agata Mariano. Grazia La Fauci, da Sassari, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Savona, e al suo posto in Sardegna arriva Carla Di Quattro. Giovanna Longhi è nominata prefetto di Ascoli Piceno, e infine Paolo Corritore guiderà la prefettura di Oristano.

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