Crotone, il ritiro entra nel vivo: ecco lo staff di Leandro Greco

la squadra pitagorica

CROTONE In attesa dei colpi di mercato in entrata, prosegue senza soste il lavoro del Crotone nel ritiro precampionato. A due giorni dalla conclusione della preparazione estiva, la squadra di Leandro Greco ha sostenuto un’altra intensa giornata di lavoro al centro sportivo, divisa tra palestra e campo. In mattinata i rossoblù hanno concentrato l’attività sul potenziamento fisico con una seduta dedicata alla forza. Nel pomeriggio, invece, spazio al lavoro tecnico-tattico: rondos, esercitazioni sui movimenti di squadra e una partitella a pressione hanno scandito il programma della giornata. Per domani è previsto un nuovo doppio allenamento prima della chiusura del ritiro. Nel frattempo, il club ha ufficializzato anche la composizione dello staff tecnico che affiancherà Greco nella stagione 2026/2027. Il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto da Francesco Nenciarini, mentre Damiano Colasante sarà il collaboratore tecnico. Conferme, invece, per due figure già presenti nello staff rossoblù: il preparatore atletico Roberto Parisi e il match analyst Giuseppe Durante, entrambi crotonesi. Novità, infine, per la preparazione dei portieri, affidata a Ilario Lamberti, anche lui crotonese, promosso dalla Primavera del Crotone. Definito così lo staff che accompagnerà Greco nel percorso di avvicinamento al prossimo campionato, con il club che continua a puntare sulla valorizzazione di professionalità cresciute all’interno dell’ambiente rossoblù.

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