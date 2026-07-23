Crotone, il ritiro entra nel vivo: ecco lo staff di Leandro Greco
Continua la preparazione precampionato della squadra mentre il club ufficializza l’organigramma tecnico
CROTONE In attesa dei colpi di mercato in entrata, prosegue senza soste il lavoro del Crotone nel ritiro precampionato. A due giorni dalla conclusione della preparazione estiva, la squadra di Leandro Greco ha sostenuto un’altra intensa giornata di lavoro al centro sportivo, divisa tra palestra e campo. In mattinata i rossoblù hanno concentrato l’attività sul potenziamento fisico con una seduta dedicata alla forza. Nel pomeriggio, invece, spazio al lavoro tecnico-tattico: rondos, esercitazioni sui movimenti di squadra e una partitella a pressione hanno scandito il programma della giornata. Per domani è previsto un nuovo doppio allenamento prima della chiusura del ritiro. Nel frattempo, il club ha ufficializzato anche la composizione dello staff tecnico che affiancherà Greco nella stagione 2026/2027. Il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto da Francesco Nenciarini, mentre Damiano Colasante sarà il collaboratore tecnico. Conferme, invece, per due figure già presenti nello staff rossoblù: il preparatore atletico Roberto Parisi e il match analyst Giuseppe Durante, entrambi crotonesi. Novità, infine, per la preparazione dei portieri, affidata a Ilario Lamberti, anche lui crotonese, promosso dalla Primavera del Crotone. Definito così lo staff che accompagnerà Greco nel percorso di avvicinamento al prossimo campionato, con il club che continua a puntare sulla valorizzazione di professionalità cresciute all’interno dell’ambiente rossoblù.
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