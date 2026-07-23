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LA NUOVA GOVERNANCE

Sacal, torna il Consiglio di amministrazione: Luciano Vigna eletto presidente

Si chiude la fase dell’amministratore unico Marco Franchini. Nel nuovo organismo anche Angelo Ferraro e Martina Maria Battaglia

Pubblicato il: 23/07/2026 – 19:22
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Sacal, torna il Consiglio di amministrazione: Luciano Vigna eletto presidente
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LAMEZIA TERME Si è conclusa con l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione l’assemblea dei soci della Sacal, la società che gestisce il sistema aeroportuale calabrese. Si chiude così la lunga fase dell’amministratore unico, guidata da Marco Franchini, recentemente nominato assessore nella giunta comunale di Reggio Calabria. Il nuovo Cda ha eletto alla presidenza Luciano Vigna. Accanto a lui siederanno i consiglieri Angelo Ferraro e Martina Maria Battaglia.
La nomina di Vigna conferma, seppure con un assetto differente, le anticipazioni del Corriere della Calabria, che nelle scorse settimane lo aveva indicato tra i nomi in pole position per la nuova governance della società aeroportuale. L’ipotesi iniziale riguardava la successione a Franchini come amministratore unico, mentre l’assemblea ha scelto di ripristinare il Consiglio di amministrazione, affidandone a Vigna la presidenza.
Vigna proviene dall’esperienza maturata nella gestione operativa e nell’attuazione delle strategie dell’Arrical ed è inoltre capo di gabinetto della Regione Calabria. La nuova governance sarà chiamata a guidare Sacal in una fase particolarmente delicata per il sistema aeroportuale regionale, tra il consolidamento dei collegamenti esistenti, la programmazione di nuovi investimenti e il rafforzamento degli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

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