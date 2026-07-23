Temporali e forti raffiche, allerta gialla in Calabria

LE PREVISIONI

Temporali anche di forte intensità, grandinate e raffiche di vento sono attesi nelle prossime ore sulle regioni adriatiche. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato, per venerdì 24 luglio, l’allerta gialla meteo-idro in Calabria, Puglia e sui settori costieri dell’Emilia-Romagna. A provocare il peggioramento è un’area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola scandinava, che sta spingendo correnti più fresche dall’Europa centrale verso la Grecia. Le infiltrazioni settentrionali interesseranno anche il versante adriatico italiano, favorendo lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente molto intensi.

Per la giornata di domani l’allerta gialla riguarderà la Calabria e la Puglia, oltre alle coste ferrarese e romagnola. In Emilia-Romagna sono previsti temporali fin dalle prime ore del mattino nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con fenomeni anche intensi ma in graduale esaurimento nel corso della mattinata. In Calabria il bollettino nazionale segnala criticità ordinaria sia per il rischio temporali sia per quello idraulico e idrogeologico. La Protezione civile invita a seguire gli aggiornamenti delle strutture regionali e le indicazioni delle autorità locali.