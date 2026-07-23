Sacal, Galati: «Con Angelo Ferraro nel Cda premiate competenza e conoscenza del territorio»

LA NOMINA

LAMEZIA TERME Il coordinatore regionale di Noi Moderati, Giuseppe “Pino” Galati, esprime soddisfazione per la nomina di Angelo Ferraro nel Consiglio di amministrazione della Sacal, la società che gestisce il sistema aeroportuale calabrese. «Si tratta di una scelta di valore, che premia un imprenditore stimato e una figura capace di coniugare esperienza manageriale, conoscenza del territorio e visione strategica», afferma Galati, secondo il quale Ferraro potrà offrire un contributo importante alle decisioni che interesseranno lo sviluppo degli aeroporti calabresi. Il coordinatore di Noi Moderati rivolge inoltre un plauso al sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, per avere individuato «una figura autorevole e qualificata, in grado di rappresentare la città all’interno di un organismo strategico». «La presenza di Ferraro nel Cda restituisce a Lamezia un ruolo centrale nei processi decisionali che riguardano il principale hub aeroportuale della regione», aggiunge Galati, sottolineando come la sua esperienza imprenditoriale e il legame con il territorio possano rappresentare «un valore aggiunto per l’intera Calabria». Secondo l’esponente politico, la nuova governance della Sacal, presieduta da Luciano Vigna, sarà chiamata ad affrontare alcune sfide decisive: consolidare i risultati raggiunti, programmare nuovi investimenti, rafforzare i collegamenti nazionali e internazionali e accompagnare il percorso di sviluppo del sistema regionale dei trasporti. «Al presidente, all’amministratore delegato, ad Angelo Ferraro e a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione rivolgo il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno interpretare con responsabilità un ruolo fondamentale per il futuro economico, turistico e infrastrutturale della Calabria», conclude Galati.

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