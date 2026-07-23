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il vertice
Sottosegretari, al via l’iter per il referendum richiesto dal centrosinistra
Riunione tra il segretario generale del Consiglio regionale e i tre consiglieri di opposizione delegati per la richiesta
Pubblicato il: 23/07/2026 – 20:08
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REGGIO CALABRIA E’ stato formalizzato in Consiglio regionale il deposito della richiesta di referendum sulle modifiche dello statuto della regione Calabria relative alla introduzione della figura dei sottosegretari. È quanto emerso da una riunione tra il segretario generale del Consiglio regionale, Tommaso Calabrò, dei consiglieri del centrosinistra delegati della stessa richiesta, Ernesto Alecci (Pd), Enzo Bruno (Tridico Presidente) e Francesco De Cicco (Democratici Progressisti). Il verbale della riunione è stato pubblicato anche sul Bur Calabria sotto forma di un in avviso nel quale è esplicitato anche il quesito referendario. (c. a.)
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