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Il Cosenza ingaggia l’esterno d’attacco Pozzi

Depositato il contratto annuale

Pubblicato il: 24/07/2026 – 22:24
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Il Cosenza ingaggia l’esterno d’attacco Pozzi
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COSENZA Il Cosenza Calcio comunica ufficialmente di aver depositato il contratto annuale con Alessandro Pozzi. Nato a Roma il 2 settembre 2004, è un abile esterno d’attacco alto 1 metro e 83 centimetri. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, il talentuoso atleta ha maturato esperienze con le maglie di Sorrento Ostiamare Sora ed Enna in Serie D nella scorsa stagione. Alessandro Pozzi si è già aggregato al gruppo di mister Coppitelli nel ritiro estivo precampionato della compagine rossoblù a San Giovanni in Fiore. Con questo innesto il Cosenza rafforza il reparto offensivo puntando su giovani di qualità e prospettiva.

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