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«Il Comune di Taurianova e la Regione impegnati al massimo per una famiglia che sta affrontando una prova durissima»

Il sindaco Romeo interviene sulla vicenda della signora Radu affetta da Sla e del marito Carrozza malato oncologico

Pubblicato il: 24/07/2026 – 21:19
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TAURIANOVA «Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale di Taurianova, tutta la nostra vicinanza umana e istituzionale a una famiglia che sta affrontando una prova durissima, segnata dalla Sla di cui è affetta la signora Radu e dalla malattia oncologica che ha colpito il marito, Sergio Carrozza». Lo afferma il sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, con riferimento alla vicenda – raccontata dal Corriere della Calabria – della signora Sabina Radu e del marito Sergio Carrozza. «Di fronte a situazioni di tale fragilità – prosegue Romeo – il compito delle istituzioni non è discutere il dolore, ma intervenire con tempestività, responsabilità e nel pieno rispetto della dignità delle persone. Nelle ultime difficili settimane il Comune di Taurianova si è attivato per incrementare le ore di assistenza domiciliare, come riportato anche nelle ricostruzioni giornalistiche della vicenda. Tutto questo conferma che l’amministrazione non è rimasta immobile, ma ha assunto iniziative concrete per garantire continuità al sostegno sul piano sociale. In relazione alle procedure amministrative segnalate dal sig. Sergio Carrozza, è corretto precisare che la Regione Calabria non ha ridotto alcuna erogazione. Anzi, l’Amministrazione comunale ritiene doveroso sottolineare il costante, concreto e prezioso impegno dell’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface, che, con grande sensibilità istituzionale e profonda attenzione umana, sta seguendo da vicino la drammatica vicenda, mantenendo un dialogo costante con l’Amministrazione comunale di Taurianova per giungere a una soluzione adeguata e definitiva. L’assessore regionale, con grande umanità, disponibilità e alto senso delle istituzioni, ha manifestato una vicinanza autentica alla complessa situazione che riguarda il nucleo familiare Carrozza-Radu, facendo sentire in ogni momento la presenza concreta della Regione Calabria. La sua scelta di recarsi personalmente presso l’abitazione della famiglia, senza mai interrompere il confronto e la collaborazione con l’ente locale, rappresenta – sostiene il sindaco di Taurianova – una testimonianza tangibile di attenzione e di impegno verso una vicenda che richiede il massimo sostegno da parte delle istituzioni. Unitamente all’assessore Straface e alla Regione Calabria – conclude Romeo –  continueremo a lavorare con determinazione affinché le problematiche amministrative esistenti possano essere superate nel più breve tempo possibile, assicurando alla famiglia risposte concrete e adeguate alle necessità presenti».

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