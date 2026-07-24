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L’IMPATTO

Incidente sull’autostrada a Reggio: bimbo di 8 anni gravemente ferito

Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva al Gom. Ferita anche la madre

Pubblicato il: 24/07/2026 – 20:44
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Incidente sull’autostrada a Reggio: bimbo di 8 anni gravemente ferito
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REGGIO CALABRIA Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A2, nel tratto compreso tra Gallico e Reggio Porto, in direzione sud. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, dove è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. I sanitari gli hanno riscontrato un importante trauma cranico e continuano a monitorare costantemente il suo quadro clinico, che richiede la massima attenzione. Nello stesso incidente è rimasta ferita anche la madre del bambino, che si trovava a bordo della vettura al momento dello schianto. La donna è ricoverata in un altro reparto dello stesso ospedale per le fratture riportate nell’impatto. L’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, con inevitabili disagi alla circolazione e rallentamenti lungo l’A2. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)

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