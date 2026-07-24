«Trump in modalità vendetta contro l’Iran»

ALTA TENSIONE

ROMA Donald Trump sta perdendo la pazienza con l’Iran e non lo nasconde. A quanto ha raccontato il Wall Street Journal, durante un recente incontro nello Studio Ovale il presidente si è sfogato con una tirata contro i leader iraniani, definendoli stronzi e pazzi, non senza qualche parolaccia. Trump, hanno riferito fonti dell’amministrazione, è sempre più scettico che i negoziati possano produrre una pace duratura. Per lui, l’unica cosa che l’Iran capisce è la forza militare e dunque è entrato in “modalità vendetta”. Dunque non vi sono molte opzioni se non continuare gli attacchi. La frustrazione cresce con il passare dei giorni. Nei suoi piani, la guerra sarebbe dovuta finire nel giro di poche settimane e invece non si vede la luce in fondo al tunnel. E i suoi consiglieri temono che, tra prezzi della benzina in rialzo e almeno diciotto soldati caduti, non solo stiano danneggiando la presidenza Trump ma danneggino ulteriormente le già fioche speranze dei repubblicani di vincere alle elezioni di medio termine.

La minaccia iraniana

Ali Abdollahi, comandante del quartier generale d’emergenza iraniano Khatam al-Anbiya, ha minacciato gli Stati Uniti: “Per la morte di ogni cittadino iraniano, un soldato americano sarà mandato all’inferno. Abbiamo preparato biglietti diretti per l’inferno per voi”. (Agi)

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