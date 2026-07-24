Parchi Archeologici di Crotone e Sibari: riapre il Balneum con il Mosaico dei Delfini

ricchezze di calabria

CROTONE Nel segno della continuità conservativa e della costante restituzione del patrimonio alla comunità, riprendono le operazioni di manutenzione programmata al Parco Archeologico Nazionale di Capocolonna. Gli interventi, che anche per questa stagione interesseranno l’area dell’abitato di età romana, porteranno a un atteso ritorno: da martedì 28 luglio sarà nuovamente visibile al pubblico il Balneum con il celebre Mosaico dei Delfini. Il prezioso pavimento policromo, datato all’inizio del I secolo a.C. e scoperto nel 1910 da Paolo Orsi, rappresenta un unicum di straordinaria raffinatezza: decorato con figure geometriche e quattro delfini, conserva al suo interno la dicitura latina con la dedica dei duoviri quinquennali della Colonia di Crotone, i magistrati che promossero l’edificazione del complesso termale. Sottoposto nella giornata di lunedì alle consuete e delicate operazioni di trattamento conservativo, il mosaico verrà lasciato in esposizione alla pubblica fruizione. Il Balneum, impianto termale pubblico eretto in età tardo-repubblicana all’interno dell’area sacra di Hera Lacinia, era dotato di ambienti riscaldati, sale per i bagni di vapore e vasche d’acqua calda e fredda. La sua storia e la sua architettura continuano a dialogare con le più moderne tecnologie: all’interno del Museo Nazionale di Capocolonna, recentemente rinnovato con un allestimento completamente accessibile, sensoriale e privo di barriere cognitive, è infatti possibile ammirarne sia la ricostruzione digitale sia il rilievo fotogrammetrico in 3D. Per celebrare la riapertura di questo straordinario ambiente, martedì 28 luglio, a partire dalle ore 18:00, il Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, dott. Filippo Demma, condurrà gratuitamente una visita guidata all’interno della struttura termale. “La manutenzione programmata e la ricerca archeologica non sono attività a sé stanti, ma il cuore pulsante della nostra missione: proteggere la fragilità dei reperti per renderli vivi, fruibili e restituiti alla collettività – ha sottolineato il Direttore Filippo Demma –. Il Mosaico dei Delfini ci racconta la continuità della vita e della sacralità di Capocolonna anche in età romana. Dopo l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo, concepito come spazio aperto, inclusivo e da abitare ogni giorno, compiamo un ulteriore passo nell’integrazione tra il percorso museale interno e la ricchezza dell’area archeologica all’aperto, confermando questo promontorio come polo d’eccellenza culturale nel Mediterraneo”.

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