Elezioni suppletive nel collegio di Reggio, Fotia conferma: «Sono disponibile a candidarmi»

il duello in riva allo stretto

LAMEZIA TERME “La destra oggi è fortissima e Reggio Calabria è un collegio in cui il centrodestra ha stravinto tutte le elezioni. Il tempo corre, ma i numeri dicono che ce la possiamo fare. Dobbiamo essere pronti e partire adesso, tutte le forze progressiste insieme”. Così Carmine Fotia, scrittore, giornalista, firma del Manifesto, già vicedirettore di La7 e del quotidiano il Romanista, ha confermato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime suppletive di Reggio Calabria, che dovrebbero tenersi entro novembre (la notizia era stata anticipata nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria nei giorni scorsi). L’annuncio ufficiale arriva dal palco pugliese di Gagliano del Capo (Lecce), dove questa sera Fotia presenta il suo libro ‘Scusaci Bettino. Craxi, la Sinistra, il giustizialismo’. “La mia candidatura è stata avanzata a mia insaputa da un gruppo folto di cittadini e dirigenti politici di Reggio e mi sono messo a disposizione – spiega – . Ho ricevuto un appoggio pressoché unanime dall’estrema sinistra della sinistra all’estrema destra della sinistra”, anche se “aspetto ancora risposte da Pd e M5s”. Ha quindi reso pubblici i nomi dei suoi sostenitori, intellettuali ed esponenti politici: Bobo Craxi, Carlo Puca, Antonio Roccuzzo, Aldo Libri, Leoluca Orlando, Biagio Marzo, Claudio Signorile, Gioacchino Criaco, Constanze Reutcher, Luisa Picozzi, Linda Laura Sabbatini, Ilario Ammendolia, Roberto di Giovan Paolo, Saverio Barbaro, Domenico Rodà, Annamaria Meduri, Carmela Surace, Domenica Scibilia, oltre all’associazione culturale Senza Nulla A Pretendere e ‘SUL Calabria’. Fotia, infine, ha annunciato che il 3 agosto sarà a Reggio Calabria per “incontrare i miei sostenitori e decidere insieme cosa fare”. (Ansa)

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