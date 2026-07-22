Elezioni suppletive nel collegio di Reggio: si profila la sfida tra Roscioli e Fotia

duello in riva allo stretto

LAMEZIA TERME Potrebbero essere Fabio Roscioli per il centrodestra e Carmine Fotia per il centrosinistra i due candidati alle elezioni suppletive nel collegio della Camera di Reggio Calabria, il cui seggio è rimasto vacante dopo l’elezione del forzista Francesco Cannizzaro a sindaco della città dello Stretto. L’ipotesi è ventilata dall’odierna edizione de “Il Foglio”, che conferma l’intenzione del centrodestra di affidarsi a Roscioli, tesoriere di Forza Italia ritenuto molto vicino alla famiglia Berlusconi, ma aggiunge la novità di Fotia, giornalista di origini reggine, storica firma de “Il Manifesto” ed ex vicedirettore di La7. Una candidatura “dal basso” e un candidato “a sua insaputa”, scrive “Il Foglio”, secondo il quale il nome di Fotia avrebbe al momento il sostegno del campo largo – anzi, “XXL”, lo definisce la testata – ma non ancora quello dei leader di Pd e M5S, Elly Schlein e Giuseppe Conte. «Ho avuto notizia della proposta di una mia candidatura – racconta Fotia – mentre, nel borgo dove vivo, Calvi dell’Umbria, lavoravo con i miei familiari a un convegno su “AI verso l’Umanesimo digitale”. Ne sono rimasto sorpreso, ma ho sentito il richiamo della mia città… Non voglio mettere fretta a nessuno, ma è la realtà che corre». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato