Catanzaro, il mercato entra nel vivo: ritiro alle porte e oggi il calendario di Serie B

verso la partenza per livigno

CATANZARO Si avvicina la partenza del Catanzaro per il ritiro di Livigno, in programma dal 25 luglio al 6 agosto, ma nell’attesa c’è molto lavoro da fare sul mercato. Sono infatti giorni decisivi per il direttore sportivo Ciro Polito, chiamato a definire l’organico che mister Giorgio Gorgone avrà a disposizione per affrontare il prossimo campionato di Serie B. Tutto lascia pensare che quella che prenderà forma nelle prossime settimane sarà una squadra profondamente diversa rispetto a quella delle ultime stagioni.

Le partenze di Brighenti e Liberali hanno già segnato l’inizio del rinnovamento. Ma il mercato in uscita riserverà di certo altri movimenti importanti.

Favasuli il nome più caldo, Polito cerca i rinforzi

Il giocatore più richiesto resta Favasuli, sul quale da settimane si sono mosse diverse società di Serie A. Il Napoli continua a seguire con grande interesse l’esterno giallorosso e sarebbe pronto a investire una cifra vicina ai 10 milioni di euro per assicurarsene il cartellino. Anche Pontisso è uno dei nomi caldi del mercato. La Cremonese è il club che sta spingendo con maggiore decisione, ma sul centrocampista restano vigili anche Sampdoria e Benevento. A sorpresa, invece, nelle ultime settimane è stato Pompetti a chiedere la cessione, con il Padova che, al momento, sembra essere la società più avanti nella corsa al giocatore.

Non sarà una sessione di mercato semplice per Ciro Polito, che lo aveva già sottolineato nel giorno della presentazione di Giorgio Gorgone. Il direttore sportivo ha spiegato come, nonostante la costante crescita del Catanzaro negli ultimi anni, continui a essere complicato convincere molti calciatori a trasferirsi al Sud. Ne è un esempio il giovane Cocchi dell’Inter, che negli ultimi giorni ha preferito accettare la proposta del Padova. Sul fronte degli arrivi, invece, il Catanzaro continua a lavorare su più tavoli. Restano aperte le trattative per l’esterno destro Garnica, per l’attaccante Di Nardo e per i centrocampisti Owusu, Sardo e Topalovic. Se tutte le operazioni in uscita dovessero concretizzarsi, il Catanzaro che si presenterà ai nastri di partenza della prossima Serie B avrà un volto completamente nuovo. Il punto di riferimento resterà ancora una volta il capitano Pietro Iemmello, chiamato a guidare un gruppo profondamente rinnovato.

Oggi i calendari di Serie B, definito anche il programma delle amichevoli

In attesa di conoscere gli ultimi sviluppi del mercato, oggi il Catanzaro scoprirà il proprio cammino in campionato. Alle 18, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli, saranno presentati i calendari della Serie B 2026/2027.

Intanto la società ha ufficializzato anche il programma delle amichevoli estive che accompagneranno la preparazione della squadra durante il ritiro di Livigno. Il primo test è fissato per mercoledì 29 luglio, alle ore 17, contro il FC Paradiso. Sempre a Livigno, domenica 2 agosto, con inizio alle ore 17, andrà in scena la tradizionale sfida in famiglia tra Catanzaro A e Catanzaro B. Conclusa la fase del ritiro, i giallorossi si trasferiranno a Rovato, in provincia di Brescia, dove mercoledì 5 agosto, alle ore 17, affronteranno il Giugliano. Il programma estivo si chiuderà giovedì 6 agosto, alle ore 11, con l’amichevole contro la Japan University. (redazione@corrierecal.it)

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