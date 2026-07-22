Sequestrati nel Vibonese oltre 7.300 prodotti tra merce abusiva e contraffatta

controlli a tappeto

VIBO VALENTIA Nell’ambito del dispositivo permanente di controllo economico del territorio, intensificato durante la stagione estiva, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito una serie di interventi nei comuni costieri, conseguendo significativi risultati nel contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione e alla commercializzazione di prodotti non conformi alla normativa a tutela dei consumatori. Nel settore del commercio abusivo sono stati individuati 2 venditori ambulanti intenti ad esercitare l’attività in assenza della prescritta SCIA, con contestazione di 2 sanzioni amministrative e sequestro amministrativo della merce destinata alla vendita ai fini della confisca. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 100 articoli per la spiaggia, circa 30 sacchi di patate e 140 casse di ciliegie, alimenti devoluti ad enti assistenziali del territorio. Nel contrasto alla contraffazione sono stati inoltre deferiti all’Autorità Giudiziaria 2 soggetti, sorpresi a detenere per la vendita oltre 200 capi di abbigliamento, oltre 50 accessori, fra cappelli, marsupi e borse, tutti sottoposti a sequestro penale. Infine, sono stati sequestrati circa 7000 articoli di bigiotteria privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, con contestuale contestazione delle relative sanzioni amministrative. Nel complesso, i servizi svolti nei principali centri turistici della provincia, hanno consentito di contestare 2 illeciti per commercio abusivo, deferire 2 persone all’autorità giudiziaria per reati in materia di contraffazione e sequestrare oltre 7.300 prodotti, tra merce abusivamente commercializzata, prodotti contraffatti e articoli non conformi alla normativa sulla sicurezza dei consumatori e di devolvere ad enti assistenziali i prodotti alimentari sequestrati, coniugando l’azione di controllo con le finalità di solidarietà sociale.

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