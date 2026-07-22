Cosenza, ufficiale anche la cessione di Rizzo Pinna: il tesoretto supera il milione

la partenza

COSENZA Si attendeva soltanto l’ufficialità, arrivata puntualmente questa mattina. Dopo le cessioni di Aldo Florenzi e Simone Mazzocchi allo Spezia, anche Andrea Rizzo Pinna lascia il Cosenza di Eugenio Guarascio per trasferirsi a titolo definitivo all’Union Brescia.

Un’altra uscita di peso per il club rossoblù che, in pochi giorni, ha monetizzato tre operazioni di mercato con società di Serie C: circa 800 mila euro complessivi per Florenzi e Mazzocchi e altri 350 mila euro per Rizzo Pinna. Un tesoretto che rimpolpa i conti, ma che impoverisce sensibilmente l’organico. «Il Cosenza Calcio – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Rizzo Pinna all’Union Brescia. Il club ringrazia Andrea per l’impegno e la professionalità mostrati durante la sua esperienza nella compagine rossoblù, augurandogli le migliori fortune per il futuro». L’addio di Rizzo Pinna era nell’aria da giorni (il calciatore, come Florenzi, Mazzocchi e altri elementi ancora in organico, aveva chiesto la cessione al ds Fabio Lucioni) e rappresenta l’ennesimo tassello di un’estate che, finora, ha visto il club soprattutto cedere. (redazione@corrierecal.it)

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