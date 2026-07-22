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Catanzaro, scontro tra due auto. Conducente estratta dai Vigili del fuoco – FOTO

Tre persone coinvolte nell’incidente avvenuto in via Conti Falluc. I feriti sono stati affidati al personale del 118 e trasferiti in ospedale

Pubblicato il: 22/07/2026 – 11:02
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Catanzaro, scontro tra due auto. Conducente estratta dai Vigili del fuoco – FOTO
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CATANZARO Incidente stradale in via Conti Falluc, nella zona sud della città, dove si sono scontrate due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Ka. Tre le persone coinvolte. La conducente della Ford Ka, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e immobilizzata su una barella spinale, prima di essere affidata alle cure del personale sanitario del Suem 118. Tutti i feriti sono stati presi in carico dai sanitari e successivamente trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. I Vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale per gli adempimenti di competenza. L’incidente sta provocando disagi alla circolazione lungo il tratto interessato. (redazione@corrierecal.it)

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