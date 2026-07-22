Lidi e ristoranti sotto controllo nel Crotonese: multe per oltre 13 mila euro e 42 chili di pesce sequestrati

“Mare e laghi sicuri 2026”

CROTONE Sanzioni per oltre 13mila euro e oltre 40 chili di prodotti ittici sequestrati. E’ il bilancio complessivo di una serie di controlli eseguiti dalla Guardia costiera di Crotone, nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2026”, presso stabilimenti balneari nei Comuni di Isola Capo Rizzuto, Cropani e Sellia Marina, oltre a tre esercizi di ristorazione a Isola Capo Rizzuto. Dalle verifiche sono emerse irregolarità in sette stabilimenti balneari che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 7.224 euro, mentre altri sei stabilimenti ispezionati sono risultati pienamente conformi sia sotto il profilo delle dotazioni di sicurezza sia per quanto riguarda l’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio. Nel settore della ristorazione, invece, le ispezioni effettuate hanno portato al rinvenimento di 42 chilogrammi di prodotti ittici privi della documentazione di tracciabilità. Il prodotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sarà successivamente distrutto. I titolari delle tre attività non sono stati in grado di esibire la documentazione che attesta la provenienza del pescato, motivo per cui sono state contestate anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro.

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