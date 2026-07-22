Incendio a Cassano Ionio, situazione ancora critica. Alta l’attenzione per il Santuario della Madonna della Catena – FOTO

calabria in fiamme

CASSANO ALL’IONIO A Cassano all’Ionio il peggio sembra essere passato sul fronte degli incendi anche se il fuoco si sposta verso il santuario della Madonna della Catena. Lo comunica il sindaco Gianpaolo Iacobini in un video sui canali scia del Comune. «La situazione resta ancora critica. Siamo ancora e di nuovo in guerra. Abbiamo due squadre di Vigili del fuoco: una su San Nicola e una al Santuario della Madonna della Catena. Un modulo di antincendio boschivo. E tra poco arriverà un elicottero. Lauropoli – dice il sindaco Iacobini – è stata salvata dalle fiamme grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, dei volontari della Protezione Civile, delle squadre di Calabria Verde e al prezioso contributo dei cittadini, che ringrazio di cuore per l’aiuto e la solidarietà dimostrati. Anche a Cassano Centro, dopo momenti particolarmente critici, soprattutto nell’area dell’Hospice e dell’ex stazione, la situazione è tornata sotto controllo grazie all’intervento dei soccorritori». E’ comunque attivo un presidio permanente, «con particolare attenzione – spiega Iacobini – al Santuario della Madonna della Catena, verso cui il fronte del fuoco continua ad avanzare. Noi continueremo a farci trovare pronti. Grazie a tutti per la vicinanza, il sostegno e la collaborazione. Vi chiedo ancora una volta di non intasare le strade percorse dai mezzi di soccorso: è il contributo più importante che potete dare in questo momento».

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