Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza, grave 22enne

le indagini

Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora la chiarire la dinamica, la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta.

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