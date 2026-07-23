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le indagini
Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza, grave 22enne
Ancora da chiarire le dinamiche
Pubblicato il: 23/07/2026 – 22:36
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Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora la chiarire la dinamica, la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta.
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