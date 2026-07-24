Consiglio Metropolitano, proclamati i 14 eletti: Cannizzaro, «Subito la prima seduta»

Palazzo Alvaro

REGGIO CALABRIA Si è tenuta, a Palazzo Alvaro, la cerimonia di proclamazione dei 14 eletti al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, alla presenza del sindaco, onorevole Francesco Cannizzaro, e dei componenti della Commissione elettorale.

Pasquale Brizzi, Marco Caruso, Chiara Luccisano, Domenico Maio, Francesco Malara, Fiorentino Riganò, Gianpietro Scarfò, Giovanni Verduci, Roberto Vizzari, Pierpaolo Zavettieri, Vittoria Luciano, Domenico Mantegna, Alessandro Repaci e Carmelo Versace: un’Assemblea altamente rappresentativa di tutto il territorio, non più Reggio-centrica, che avrà il compito di attuare scelte importanti e strategiche per lo sviluppo dell’intera area metropolitana, oltre che della città. “Sono molto soddisfatto di essere riuscito, ancora una volta, a realizzare ciò che ho promesso – ha detto il sindaco metropolitano Cannizzaro – perché in campagna elettorale avevo annunciato che avrei creato le condizioni affinché tutta l’area metropolitana potesse essere rappresentata al meglio dagli amministratori e così è stato. Stasera proclamiamo il nuovo Consiglio metropolitano costituito da membri che rappresentano tutte le aree del territorio”. Il sindaco ha poi espresso grande soddisfazione e ha ringraziato tutti i sindaci e gli amministratori che hanno partecipato con grande impegno a queste elezioni di secondo livello, con un cenno particolare all’elettorato passivo che “si è proposto come punto di riferimento per gli amministratori della provincia, formando liste di qualità e di competenza”. “Oggi sono particolarmente contento – ha proseguito Cannizzaro – perché si è presentato un Consiglio metropolitano competente, di qualità, con new entry di spessore, ma anche con elementi più esperti. Un mix perfetto che mi aiuterà a portare in alto il nome e la storia di Reggio Calabria Città metropolitana. Ripeto spesso che mi piacerebbe passare alla storia come il miglior sindaco della città… Ebbene, mi piacerebbe essere ricordato anche come un sindaco metropolitano che ha dato molto al resto del territorio, non solo alla realtà principale. Credo che, con la grande competenza di questi consiglieri, riusciremo a dare risposte ai cittadini, ai sindaci, a tutti gli amministratori, che dalla compagine neoeletta si aspettano molto”. Infine il sindaco Cannizzaro ha rinnovato il suo impegno: “Lavorerò ogni giorno, alacremente, per non deludere le aspettative. Oggi è un giorno di festa, ma da qui alle prossime ore convocherò immediatamente il primo Consiglio metropolitano, senza perdere nemmeno un giorno di tempo, perché non ce lo possiamo permettere. Lavoreremo in maniera determinata – ha concluso – per far rifiorire quella che non smetterò mai di definire la Città, metropolitana, più bella del mondo!”