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BALLOTTAGGI
Castrovillari elegge il nuovo sindaco: De Gaio verso la vittoria su Bello
Urne chiuse, scrutinio in corso. De Gaio candidata sindaco del centrodestra, Bello candidato sindaco del centrosinistra
Pubblicato il: 08/06/2026 – 15:59
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LAMEZIA TERME Urne chiuse a Castrovillari per il secondo turno delle elezioni amministrative. La sfida è tra Anna De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, candidata sindaco per il centrodestra, che aveva conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, ed Ernesto Bello, espressione dell’area di centrosinistra, che al primo turno ottenuto il 27,70%. Nessuno dei due candidati aveva formalizzato apparentamenti in vista del turno di ballottaggio. Secondo i primi dati ufficiosi, De Gaio è al 52,5%, Bello al 47,5%
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