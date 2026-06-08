Castrovillari elegge il nuovo sindaco: De Gaio verso la vittoria su Bello

BALLOTTAGGI

LAMEZIA TERME Urne chiuse a Castrovillari per il secondo turno delle elezioni amministrative. La sfida è tra Anna De Gaio, consigliera comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, candidata sindaco per il centrodestra, che aveva conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, ed Ernesto Bello, espressione dell’area di centrosinistra, che al primo turno ottenuto il 27,70%. Nessuno dei due candidati aveva formalizzato apparentamenti in vista del turno di ballottaggio. Secondo i primi dati ufficiosi, De Gaio è al 52,5%, Bello al 47,5%

In aggiornamento