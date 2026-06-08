Nesci: «Con Anna De Gaio nuova stagione per Castrovillari»
L’eurodeputato FdI dopo il ballottaggio
LAMEZIA TERME “Rivolgo le mie più sincere congratulazioni ad Anna De Gaio per la straordinaria vittoria alle elezioni comunali di Castrovillari. Questo successo porta innanzitutto il volto, la credibilità e la determinazione di una donna che ha saputo conquistare la fiducia dei cittadini grazie alla propria serietà, alla competenza amministrativa e a un impegno costante al servizio della comunità. Anna De Gaio non è stata scelta soltanto come candidata di una coalizione, ma come punto di riferimento di un progetto politico capace di parlare alla città con concretezza, visione e passione. I cittadini hanno premiato una persona autentica, preparata e profondamente radicata nel territorio, riconoscendole la capacità di guidare Castrovillari verso una nuova fase di crescita e sviluppo. La sua elezione assume inoltre un significato storico: Anna De Gaio sarà la prima donna a ricoprire la carica di Sindaco della città. Un traguardo importante che testimonia l’evoluzione di una comunità capace di valorizzare il merito, le competenze e la qualità della proposta politica. È la vittoria di una leadership costruita giorno dopo giorno, con il lavoro, l’ascolto e la vicinanza alle persone. Il risultato elettorale conferma inoltre la bontà di un progetto politico trainato da Fratelli d’Italia. Anna De Gaio ha saputo costruire attorno a sé una coalizione forte, credibile e alternativa, capace di interpretare la domanda di cambiamento proveniente dalla città e di trasformarla in una concreta proposta di governo. Adesso inizia la fase più importante: trasformare la fiducia ricevuta in risultati concreti per Castrovillari. Un ringraziamento va a tutte le forze politiche della coalizione, ai candidati, ai militanti e ai volontari che hanno lavorato con impegno e spirito di squadra durante tutta la campagna elettorale. La compattezza dimostrata in questi mesi è stata uno degli elementi decisivi di questa vittoria e rappresenta oggi una garanzia per il buon governo della città. Castrovillari può contare su una maggioranza unita, coesa e pronta ad assumersi fino in fondo la responsabilità di guidare questa nuova stagione amministrativa con serietà, competenza e visione. Al Sindaco Anna De Gaio, alla sua squadra e a tutta la comunità castrovillarese rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”. Lo afferma Denis Nesci, Eurodeputato Fratelli d’Italia – ECR
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