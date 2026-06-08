Ballottaggi, nei capoluoghi pareggio tra centrodestra e centrosinistra

amministrative 2026

Ai ballottaggi delle amministrative 2026 il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6 (Arezzo, Lecco e Macerata) e il centrosinistra negli altri 3 (Agrigento, Chieti e Trani). Considerando il totale dei 18 capoluoghi al voto in questa tornata di amministrative, secondo le elaborazioni di Youtrend il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti e il centrodestra da 5 a 6, mentre i sindaci civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2.

I ballottaggi nei capoluoghi

Il centrodestra conferma il sindaco di Arezzo ai ballottaggi. Quando restano da scrutinare 9 sezioni, il vantaggio di Marcello Comanducci (centrodestra) al 55,83% è incolmabile. A Lecco il centrodestra strappa la vittoria al centrosinistra, con Filippo Boscagli che ottiene oltre il 51%. A Macerata confermato il sindaco uscente leghista Sandro Parcaroli, sostenuto da tutto il centrodestra, che ha raggiunto il 54,3% dei consensi e 10.716 voti. Il nuovo sindaco di Agrigento è Michele Sodano (centrosinistra) che ha vinto il ballottaggio con il 72,31% dei voti. Il centrosinistra conferma anche il sindaco di Chieti, con Giovanni Legnini al 52,36%. Marco Galiano è il nuovo sindaco di Trani. Il candidato del centrosinistra ha battuto al ballottaggio Angelo Guarriello del centrodestra. Galiano, come riportato dal sito del ministero dell’Interno ‘Eligendo’, ha superato i 12mila voti (51,17%).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato