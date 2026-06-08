Castrovillari, la neosindaca Anna De Gaio esulta: «Abbiamo scritto una pagina nuova per la città»

il trionfo

CASTROVILLARI «Abbiamo scritto insieme una pagina nuova per Castrovillari. Desidero esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che, con il loro sostegno, hanno reso possibile questa straordinaria vittoria». Sono le prime parole da sindaco di Anna De Gaio dopo la vittoria avvenuta nel ballottaggio contro lo sfidante Ernesto Bello. Il nuovo primo cittadino ringrazia i cittadini di Castrovillari «che hanno scelto il cambiamento, la partecipazione e una visione nuova per il futuro della nostra città. La vostra fiducia è per me un onore immenso e una responsabilità che affronterò con impegno, serietà e passione».

«La vittoria di un’intera comunità»

De Gaio ringrazia poi la squadra che l’ha supportata, «Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Castrovillari che vuoi, Noi Moderati Libertà è Democrazia, Insieme per Castrovillari, Azione Cittadina», oltre «alle candidate e ai candidati, ai volontari, ai sostenitori e a tutte le persone che hanno lavorato instancabilmente in questi mesi. Ognuno di voi ha contribuito con idee, entusiasmo e sacrificio a costruire questo risultato. Questa non è la vittoria di una persona, ma di un’intera comunità che ha scelto di guardare avanti, di credere nelle proprie potenzialità e di impegnarsi per una Castrovillari più inclusiva, moderna e vicina ai bisogni di tutti. Da oggi inizia un nuovo percorso. Sarò il sindaco di tutti, anche di chi ha compiuto una scelta diversa. Lavoreremo insieme, con dialogo e rispetto, per costruire una città più forte, più giusta e più vivibile. Grazie Castrovillari. Il meglio deve ancora venire». (redazione@corrierecal.it)

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