Incendio in un impianto di trattemento rifiuti a Gioia Tauro, Arpacal avvia monitoraggio ambientale

il rogo

GIOIA TAURO Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, si è sviluppato un incendio presso un impianto di trattamento rifiuti ubicato nell’area industriale di Gioia Tauro, in prossimità del termovalorizzatore. L’impianto interessato dall’evento risulta sottoposto a sequestro dal 2019 e la relativa autorizzazione all’esercizio è stata revocata. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area. Per la giornata di domani è previsto un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco finalizzato allo smassamento dei cumuli di materiale combusto. Tale attività si rende necessaria per individuare ed estinguere eventuali focolai residui e braci ancora presenti all’interno dei materiali interessati dall’incendio, che potrebbero determinare nuove riaccensioni.

Arpacal avvia monitoraggio ambientale

In concomitanza con queste operazioni, Arpacal provvederà ad installare un campionatore ad alto volume per il monitoraggio della qualità dell’aria. Le attività saranno finalizzate alla raccolta di particolato atmosferico eventualmente generato durante le operazioni di movimentazione dei materiali combusti. I campioni acquisiti saranno sottoposti ad analisi di laboratorio per la determinazione di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e metalli, al fine di valutare gli eventuali impatti ambientali correlati all’evento. Arpacal continuerà a seguire l’evoluzione della situazione in stretto raccordo con le autorità competenti e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili i risultati delle attività di monitoraggio e delle analisi di laboratorio. (redazione@corrierecal.it)

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