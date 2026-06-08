Mandatoriccio sceglie il sindaco dopo il pareggio del primo turno: duello Villella-Iozzi

BALLOTTAGGI

LAMEZIA TERME Urne chiuse a Mandatoriccio per il ballottaggio delle elezioni amministrative. Quello di Mandatoriccio è stato un caso un caso diverso – inedito e per certi versi clamoroso – perché al primo turno i due sfidanti per la carica di sindaco avevano hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti: qui la sfida è tra Teresa Maria Villella, candidata sindaco della lista “Nuova Alba”, e Cataldo Iozzi, candidato sindaco della lista “Uniti per Mandatoriccio”. In corso lo spoglio.



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