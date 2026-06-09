Caos Pd Cosenza, la vicepresidenza a Controcorrente nel caso di De Luca segretario

DIREZIONE INFUOCATA

COSENZA Quasi un anno è stato tra gli artefici dell’elezione del nuovo segretario provinciale del Pd e adesso potrebbe disarcionarlo per sostituirlo con un suo fedelissimo: dietro le manovre febbrili che si stanno succedendo in questi minuti nelle chat (non ci sono più le sezioni di una volta…) della federazione provinciale del Pd cosentino c’è un generalizzato riposizionamento che punta ad arrivare a una nuova segreteria eletta in assemblea per rimpiazzare lo sfiduciato Matteo Lettieri.

Non c’è pace per i democratici, insomma, che anche stavolta rimandano a data da destinarsi l’analisi dei ballottaggi – manco a dirlo di segno negativo – per concentrarsi sulle proprie beghe interne.

I fatti. Poco prima delle 13, nella chat dei dem cosentini è arrivata la notifica del messaggio whatsapp con cui Carolina Casalnovo (nome di punta dell’associazione Controcorrente, da sempre dissidente ma verso la dirigenza “spazzata via” da Lettieri &Co. l’estate scorsa) lamentava «la tempistica di convocazione (assai breve), la modalità di riunione (virtuale, non utile a una discussione) e la modalità di votazione (email, non trasparente) tutti elementi già oggetto di forte contestazione rispetto all’operato del precedente segretario, Pecoraro»: come dire che nuovo e vecchio corso praticherebbero gli stessi metodi.

Lo strappo, le conseguenze, le mire

Casalnovo annuncia dunque che «considerando l’assenza di un organismo di tesoreria (utile a un preliminare vaglio della documentazione) non parteciperò alla riunione della direzione. Invito altresì il presidente – scrive – a tener conto dei rilievi e della situazione politica della federazione e ad aggiornare la riunione ad altra data. Nulla valendo eventuali richieste di livelli superiori, che si sarebbero dovuti prendere in carico in tempi e modi debiti» conclude Casalnovo.

Il senso – politico e non meramente formale-procedurale – del messaggio è che anche Controcorrente “scarica” Lettieri (qui una recente presa di posizione critica nei suoi confronti) in nome di un probabile accordo che porterebbe alla vicepresidenza affidata alla stessa Casalnuovo nell’eventualità che Francesco De Luca diventasse segretario provinciale in assemblea. Con dinamiche correntizie che sanno di Prima Repubblica in purezza, dunque, si potrebbe semplificare che il gruppo Bevacqua sta facendo fare il “lavoro sporco” a Controcorrente. Ma in sintesi, il dato non da poco è che Bevacqua scarica Lettieri. L’obiettitvo o comunque la prospettiva, come già spiegavamo una settimana fa qui, è quella di gestire la partita delle candidature 2027. (EFur)

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