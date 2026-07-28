Catanzaro, Pafundi a un passo: Polito sblocca l’affare con l’Udinese

colpo vicino

CATANZARO Il Catanzaro è ormai a un passo dal regalarsi Simone Pafundi, classe 2006. Dopo alcuni giorni di stallo, che avevano fatto temere un improvviso stop dell’operazione, la trattativa si è definitivamente sbloccata e il fantasista dell’Udinese è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Manca soltanto l’ufficialità, ma salvo colpi di scena il club calabrese potrà presto annunciare uno dei colpi più prestigiosi della propria sessione di mercato.

A risultare decisivo è stato il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, che non ha mai interrotto i contatti con l’Udinese, continuando a lavorare sotto traccia anche nei momenti di maggiore difficoltà. A rallentare la chiusura dell’affare erano state soprattutto le perplessità dell’allenatore bianconero Runjaic, intenzionato a concedere un’ulteriore opportunità al talento classe 2006. Alla fine, però, ha prevalso la volontà di permettere al giocatore di trovare maggiore continuità in un ambiente che punta a valorizzarne definitivamente le qualità. Un’operazione che viene accolta con grande interesse non solo dal Catanzaro, ma anche da chi vede in Pafundi uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

Le altre mosse

Parallelamente, la società continua a muoversi su più tavoli. Tra gli obiettivi per il centrocampo resta Luca Valzania del Pescara, anche se la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Il club abruzzese, infatti, non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più esperti, motivo per cui servirà ancora pazienza prima di arrivare a un’eventuale fumata bianca.

Sul fronte delle uscite continua invece a tenere banco la situazione di Costantino Favasuli. Il Napoli resta il principale candidato ad assicurarsi il laterale, anche se finora non è arrivato l’affondo decisivo. Sul giocatore, inoltre, continuano a registrarsi gli interessamenti di altre società di Serie A. Da definire anche il futuro di Marco Pompetti, che da tempo ha manifestato la volontà di cambiare squadra e attende sviluppi nelle prossime settimane di mercato. (redazione@corrierecal.it)

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