San Pietro Apostolo, indagato per molestie sessuali il sindaco De Santis

la misura cautelare

CATANZARO Una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico è stata adottata dal gip di Catanzaro, su richiesta della Procura, nei confronti del sindaco del comune di San Pietro Apostolo, Raffaele De Santis, indagato per molestie sessuali. L’indagine – scrive l’Ansa – è partita dalla denuncia di una donna che si è rivolta alla Polizia raccontando di essere stata vittima di molestie che le avrebbero procurato un forte stato d’ansia. Giovedì prossimo, De Santis, assistito dall’avvocato Francesco Iacopino, sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia.

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