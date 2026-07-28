Futuro Nazionale: Domenico Furgiuele nominato responsabile nazionale della direzione 

l’incarico

Domenico Furgiuele è stato nominato Responsabile Nazionale della Direzione “B – Risorse Naturali” di Futuro Nazionale. «La nomina, – si legge in una nota – conferita dal Presidente Generale Roberto Vannacci e formalizzata dal Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni, rappresenta un importante riconoscimento politico e organizzativo all’interno della struttura nazionale del movimento. La Direzione “B” è una delle quattro macro-direzioni che costituiscono la cabina di regia dei Dipartimenti nazionali di Futuro Nazionale e coordina i Dipartimenti dedicati a Identità e Demografia, Sussidiarietà e Agricoltura, Energia e Ambiente. Il suo compito è quello di coordinare politicamente il lavoro dei Dipartimenti, valorizzando il contributo di esperti e professionisti e trasformandolo in proposte concrete, capaci di alimentare l’azione parlamentare e la costruzione del programma politico del movimento».

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con sincera gratitudine nei confronti del Presidente Roberto Vannacci e del Coordinatore Nazionale Massimiliano Simoni per la fiducia accordatami. Futuro Nazionale – afferma Furgiuele – dimostra, ancora una volta, di voler costruire un partito serio, organizzato e capace di guardare al futuro. La scelta di articolare il movimento in Direzioni e Dipartimenti non è un esercizio burocratico, ma la volontà di creare luoghi permanenti di confronto, studio e approfondimento sui grandi temi che interessano la Nazione. Oggi la politica ha bisogno di recuperare una visione di lungo periodo. Le sfide legate all’identità, all’agricoltura, all’energia, all’ambiente e alla valorizzazione delle risorse naturali non possono essere affrontate con interventi estemporanei, ma richiedono competenza, elaborazione e una chiara idea di Paese. Lavoreremo affinché i Dipartimenti diventino laboratori di idee, capaci di mettere in rete le migliori competenze e di trasformare il patrimonio di conoscenze dei nostri tecnici in proposte politiche credibili, concrete e coerenti con i valori di Futuro Nazionale. È da qui che passa la costruzione del programma con cui vogliamo offrire agli italiani una prospettiva di sviluppo, sovranità e crescita».