Orrore in Francia, cinque neonati trovati morti in casa

la scoperta

Cinque corpi di neonati sono stati scoperti all’interno dell’abitazione di una coppia a Orange, nel dipartimento francese del Vaucluse. I resti erano nascosti in alcune scatole trovate dagli agenti durante una perquisizione. La polizia sarebbe intervenuta dopo una segnalazione partita dall’ospedale della città, dove la donna aveva partorito lunedì sera un bambino in buona salute. Secondo quanto riportato dai media francesi, la madre sarebbe nata nel 1994 e la gravidanza sarebbe rimasta nascosta fino al momento del parto. Sempre secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi del terzo episodio di negazione della gravidanza vissuto dalla donna. Al momento, tuttavia, non è stato chiarito a quando risalgano le nascite dei cinque neonati né quali siano state le cause della loro morte. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire se tutti i bambini siano figli della donna e ricostruire le circostanze nelle quali i corpi sono stati occultati all’interno dell’abitazione. Il procuratore di Carpentras, competente per il territorio, non ha rilasciato dichiarazioni nell’immediatezza della scoperta.

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