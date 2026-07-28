Reggina, mercato in movimento: nuovi volti per Marchionni. Ma non è finita

entusiasmo amaranto

REGGINA Tra ieri e oggi, dopo il raduno al centro sportivo Sant’Agata, la Reggina ha intensificato le operazioni di mercato mettendo a segno cinque acquisti che vanno a rinforzare tutti i reparti. Il gruppo si è ritrovato nella giornata di ieri per l’avvio della preparazione in vista del campionato 2026/2027: fino a mercoledì 29 luglio i calciatori saranno impegnati tra visite mediche e test atletici, con il raduno che si svolge a porte chiuse.

Sul fronte degli innesti, la Reggina ha puntato su un mix di esperienza e giovani di prospettiva. In attacco arrivano Giuliano Vincenzo Alma, esterno offensivo reduce dalla promozione in Serie C con il Barletta e già vincitore di tre campionati di Serie D, e Michele Guida, altro elemento offensivo che negli ultimi due anni ha conquistato una promozione con il Savoia e Coppa Italia di Serie D e playoff con il Ravenna, squadra allenata proprio da mister Marchionni.

Per la difesa sono stati ufficializzati i prestiti dei giovani Filippo Toscano, terzino sinistro classe 2008 proveniente dal Genoa, ed Edoardo De Mori, esterno destro classe 2007 di proprietà del Novara, che nella scorsa stagione ha maturato esperienza con il Fasano. A completare il quadro il centrocampista francese Mady Abonckelet, arrivato a titolo definitivo dopo la promozione conquistata con il Vado e con un curriculum impreziosito da altri successi in Serie D con Giugliano e Campobasso, e Riccardo Rotulo, classe 1999, nella scorsa stagione alla Nissa.

Il mercato amaranto, però, non si ferma qui. La dirigenza è infatti al lavoro per regalare a Marchionni ulteriori rinforzi in vista dell’inizio della stagione, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e all’altezza delle ambizioni del club. (redazione@corrierecal.it)

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