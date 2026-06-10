Dopo il matrimonio in Sicilia, tappa a Tropea per Dua Lipa: avvistata in un ristorante del centro

la perla in vetrina

TROPEA Dopo Palermo e Taormina, Dua Lipa passa da Tropea. Ora che si sono spenti i riflettori sulle nozze della postar con Callum Turner in Sicilia, la coppia è stata avvistata nella perla del Tirreno. Sui social iniziano a circolare i primi scatti dei neo sposi: su un profilo dei fan di Dua Lipa, i due si vedono all’interno del ristorante Il Convivio. Nel corso della serata, la coppia ha cenato nel ristorante che si trova nel centro storico della città. La presenza della cantante, tra le artiste più seguite del panorama musicale internazionale, non è passata inosservata. Alcuni clienti hanno riconosciuto la coppia e scattato alcune fotografie, rispettandone tuttavia la privacy durante la serata. A confermarlo è stato il titolare del locale, che ha raccontato all’Ansa come i due siano arrivati in serata accompagnati da personale della sicurezza. «Si sono mostrati molto riservati e cordiali – riferisce il gestore – e hanno scelto alcune specialità tipiche del territorio, tra cui ravioli con ‘nduja e cipolla. Al termine della cena ci hanno fatto i complimenti per il cibo e l’accoglienza».

L’Ansa ricostruisce che la coppia – ripartita stamani – ha soggiornato in una nota struttura ricettiva, Villa Paola, esclusivo boutique hotel ricavato da un antico convento dei Minimi affacciato sul porto, poco fuori Tropea, tra le strutture più rinomate della località tirrenica. La visita conferma l’attrattività di Tropea come destinazione turistica internazionale, sempre più scelta da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura per soggiorni all’insegna della tranquillità e della scoperta delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche della Calabria. Per Tropea si tratta dell’ennesima “vetrina” dopo il recente video di Russell Crowe e il passaggio, negli anni scorsi, di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della televisione. (redazione@corrierecal.it)