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Reggina, adesso è ufficiale: Marco Marchionni è il nuovo allenatore

Dopo il ds Romairone, oggi il club amaranto ha annunciato anche la definizione dell’accordo con il tecnico nato a Monterotondo

Pubblicato il: 26/07/2026 – 17:10
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Reggina, adesso è ufficiale: Marco Marchionni è il nuovo allenatore
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REGGIO CALABRIA Dopo giorni di indiscrezioni e una trattativa ormai definita da tempo, è arrivata anche l’ufficialità: Marco Marchionni è il nuovo allenatore della Reggina. Il club amaranto ha annunciato l’ingaggio del tecnico, completando così un altro tassello fondamentale del nuovo corso societario, a poche ore dalla nomina di Giancarlo Romairone come direttore sportivo. «Nato a Monterotondo – riporta la nota del club amaranto – Marchionni ha mosso i suoi primi passi da centrocampista proprio con il club romano, per poi trasferirsi all’Empoli nel 1998. I quattordici campionati di serie A disputati e le sei presenze con la Nazionale maggiore, testimoniano le straordinarie qualità del classe 1980, il quale ha vestito, tra le tante, anche le maglie di Juventus, Fiorentina e Parma. La prima esperienza in panchina risale alla stagione 2018/2019, come vice allenatore della Carrarese guidata da Silvio Baldini. Nella stagione 2020/2021 ha assunto le redini del Foggia, centrando con i pugliesi i playoff di serie C. Nel settembre 2020, inoltre, ha conseguito l’abilitazione Uefa Pro. Il primo successo da allenatore, è arrivato a Novara: con Marchionni alla guida, i piemontesi hanno vinto il campionato di serie D 2021/2022, segnalandosi come miglior attacco e miglior difesa del loro girone. Dopo l’esperienza di Potenza (2022/2023) il biennio targato Ravenna, contrassegnato dalla vittoria della Coppa Italia e dei playoff di serie D, con conseguente ripescaggio tra i professionisti. Al nuovo mister amaranto, un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro».

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