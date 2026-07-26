Cirò, vasto incendio nelle campagne: in azione Protezione Civile e Canadair – FOTO

l’emergenza

CIRO’ Giornata di lavoro intenso per le squadre impegnate nel fronteggiare un vasto incendio che dalla mattinata sta interessando diverse aree rurali del territorio di Cirò. Le fiamme si sono propagate nelle campagne, alimentate dalle condizioni favorevoli alla diffusione dei roghi, rendendo necessario un massiccio intervento per contenere l’avanzata del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle zone interessate. A supporto delle squadre a terra sono entrati in azione anche i Canadair, impegnati con diversi lanci per contrastare il fronte dell’incendio dall’alto.



Momenti di particolare apprensione si sono registrati quando le fiamme si sono avvicinate a un campetto in erba sintetica e a una struttura scolastica. L’intervento tempestivo degli operatori ha consentito di evitare conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza le aree maggiormente esposte e impedendo che il rogo potesse raggiungere le strutture. Le operazioni proseguono per completare lo spegnimento dei focolai ancora attivi e monitorare l’area, con l’obiettivo di scongiurare eventuali riprese dell’incendio. Resta alta l’attenzione sul territorio, in una fase dell’estate particolarmente delicata per il rischio incendi. (redazione@corrierecal.it)

Foto Prociv Arci GPII Cirò

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato