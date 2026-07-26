Loizzo: «A Cosenza serve una nuova visione, il centrodestra sia “sociale”»

l’intervento

COSENZA «Io ho stima personale del sindaco di Cosenza e il mio giudizio è politico. Ritengo che la sua esperienza amministrativa sia stata un insuccesso che però riguarda non solo luì ma tutto il centrosinistra». Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega. «Serve uno scatto di orgoglio – aggiunge Loizzo – per dare alla città una visione che il centrosinistra non sembra avere.Tutto questo significa restituirle orgoglio, prestigio, progetti e utopie. In questo senso il centrodestra deve andare oltre parlando con i movimenti civici culturali e con le aree diffuse della sinistra che non condividono questo percorso. Dobbiamo recuperare il senso sociale e per questo insisto sulla questione degli idonei e della legge da approvare. Così come dobbiamo uscire dalle secche di contrapposizioni cercando di interpretare quei bisogni inespressi che sono fondamentali per capire il futuro di Cosenza. Le città si rilanciano unendo le forze progettuali e non nelle mere contrapposizioni».

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